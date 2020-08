Chantal Janzen zet (nagel)schaar in haar

„Ik weet niet wie dit is, heb haar al 3 weken niet gezien”, grapt de presentatrice. Maar, zo concludeert ze, de vakantie is voorbij, de opnames voor Holland’s got Talent beginnen weer, dus het haar moet eraf, desnoods met een nagelschaar.

Fans kunnen ook de kortere coupe wel waarderen. Zo vindt iemand haar weer ’helemaal fris en fruitig, zoals altijd eigenlijk’. Anderen vinden het ’echt vet!’ en menen dat Chantal dit ’prima kan hebben’. Een enkeling liet zich afleiden door de hashtag ’nagelschaar’. „Ik lees dus teennagelschaar. En nu ben ik dat in m'n hoofd aan het beeld denken.”