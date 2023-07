’Jennifer Lopez legt Ben Affleck absurde regels op voor werken met zijn ex-vrouw’

Dat Jennifer Lopez Spaans temperament heeft, steekt ze niet onder stoelen of banken. Nu haar echtgenoot Ben Affleck binnenkort misschien met zijn ex-vrouw Jennifer Garner moet werken, komt dit temperament sterk naar boven. Naar verluidt is zij niet blij met de situatie, en daarom geeft zij manlief een lijst met regels mee waaraan hij zich moet houden, mocht hij met zijn ex op de set komen te staan.

Ⓒ ANP / HH