Ex Barbie neemt het voor haar op

Rolf springt in de bres voor Samantha en schrijft: „Ik schrik wel van deze reacties op dit verschrikkelijke nieuws zeg. Wie zegt ten eerste dat ze gisteravond een miskraam heeft gehad?? Moet ze dan dagen binnen gaan zitten?”

De porno-ster vervolgt: „Wist niet dat je van een miskraam niet meer mag eten (uit eten gaan)”, waarmee hij doelt op de opmerkingen van mensen die schreven het raar te vinden dat ze twee uur voordat ze het nieuws bekendmaakte naar een restaurant was.

Ook begrijpt hij het niet, omdat er volgens hem tijdens zijn relatie met haar veel lieve berichten werden gestuurd toen zij was opgenomen in het ziekenhuis. „Ruim 2 jaar terug was mijn inbox vol toen Sam in het ziekenhuis lag. Hele Facebookgroepen werden er opgericht om ” Barbie” te steunen na alles wat dat meisje hebt meegemaakt. En kijk nu… Jullie jagen haar nog net die dood in met jullie veelal negatieve reacties. WALG ERVAN!”, aldus Rolf.

Samantha en Rolf waren in 2017 een half jaar samen. Inmiddels is ze al een tijdje samen met Maron Hill. Samen met haar ex-man Michael van der Plas heeft ze twee kinderen, waarover van der Plas de voogdij heeft.