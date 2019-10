Kim Feenstra krijgt eigen docuserie op Videoland

In de zes afleveringen komen Kims werk en privéleven aan bod. Ook haar grote verjaardagsfeest op Ibiza zit in de serie. Het model heeft zin om haar leven met de kijkers te delen. „Er gebeurt momenteel heel veel in mijn leven. Zo heb ik met mijn grote liefde een huis gekocht dat door ons volledig verbouwd gaat worden tot een ecologisch-proof ’thuis’, ben ik met mijn beste vriend een bedrijf gestart en staat mijn agenda vol met mooie modellenklussen.”

„ Ook sta ik steeds vaker áchter de camera als fotograaf. Ik vind het leuk om in LIFE OF KIM mijn volgers en fans een persoonlijk inkijkje te geven in mijn leven, want je kan veel van me vinden en veel over me zeggen, maar saai... dat ben ik zeker niet. Welcome to my life!”, aldus het model.