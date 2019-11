Tim Douwsma brengt Masked Singer-nummer uit

„Omdat we zoooveel reacties kregen afgelopen vrijdag tijdens de finale van The masked singer, hebben we besloten om meteen de studio in te duiken!”, zo schrijft de 31-jarige Tim op Instagram. Het nummer staat inmiddels op Spotify.

In de finale van The Masked Singer legde Tim het af tegen operazangers Tania Kross, die was verkleed als robot. Tim vraagt zijn volgers om te laten weten wat ze van het nummer vinden.

Het origineel van Someone You Loved is van Lewis Capaldi, die de Friese zanger ook nog bedankt in zijn bericht op Instagram. „Big thanks @lewiscapaldi.”