Nederlandse acteur Nils Verkooijen grijpt naast Gouden Beer

Berlin Alexanderplatz is een film van regisseur Burhan Qurbani en vertelt het verhaal van een vluchteling in Berlijn. Het verhaal is een moderne versie van het wereldberoemde boek van Alfred Döblin over Berlijn in de jaren 30 van de vorige eeuw.

Berlin Alexanderplatz was een van de achttien films die geselecteerd waren voor de prestigieuze filmprijs. Vrijdag viel Paradise Drifters van de Nederlandse regisseur Mees Peijnenburg in het programma Generation 14plus ook al buiten de prijzen.

’There Is No Evil’

De Iraanse film There Is No Evil heeft tijdens de Berlinale de Gouden Beer gewonnen. Dat maakte de jury van het filmfestival van Berlijn, onder voorzitterschap van de Engelse acteur Jeremy Irons, zaterdagavond bekend. In de film van regisseur Mohammad Rasoulof staat de doodstraf in Iran centraal.

De Iraniër was niet bij de uitreiking aanwezig. Rasoulof kon niet naar de Berlinale vanwege een reisverbod dat hem door de Iraanse autoriteiten is opgelegd. Vrijdag liet hij in een verklaring weten ’verdrietig’ te zijn omdat hij niet bij de première van zijn film kon zijn.

„Het spijt me dat ik niet in staat zal zijn om naar Berlijn te komen om de film samen met het publiek te bekijken”, liet hij weten. „Het opleggen van dergelijke beperkingen legt heel duidelijk het intolerante en despotische karakter van de Iraanse regering bloot.”

Het is de derde keer dat een Iraanse regisseur de prestigieuze filmprijs in de wacht sleept.