Bibi Breijman onthult: ’Zieke stalker maakte me extra gevoelig voor haat na bedrog Waylon’

Bibi laat vooraf weten dat ze niet graag aan deze video werkte, maar vond dat het toch moest, omdat ze immers altijd alles deelt. Ook wil ze ’het één en ander bespreekbaar maken’ omdat ze zoveel mailtjes kreeg. „Eén ding kwam in al die mails naar boven: de schaamte. Je wordt bedrogen en vervolgens gaat iedereen natuurlijk goedbedoeld advies op je afvuren, op basis van hun eigen ervaring. Je bent heel erg kwetsbaar en boos, je bent verdrietig.”

Volgens Bibi was ze aanvankelijk in shock. „En vervolgens pleur je iemand het huis uit en het lost helemaal niets van je vragen op en ook niet je verdriet.” Wat haar ook boos maakte, was dat er zoveel ’voor haar’ gesproken werd: ’door de media, maar ook door Willem (echte naam van Waylon, red.). Daar was ik f*cking boos om. Maar met woede kwam ik ook niet verder want mijn borstvoeding stopte ermee na een paar dagen. Ik was echt zo teleurgesteld en gebroken en in shock.”

En alsof dat nog niet genoeg was, kreeg ze ook nog veel haatreacties. Ze wil er één voorlezen om aan te geven ’hoe mensen kunnen zijn’. „Nadat je al bedrogen bent en borstvoeding moet geven.. ’Wat ben jij toch k*nkerdom, hoop niet dat je dochter ook zo’n hoer wordt’.”

Ook onthult ze dat ze een stalker heeft gehad. „De reden dat ik hier misschien extra gevoelig voor ben, dat heb ik nooit met jullie gedeeld, is dat ik in het verleden te maken heb gehad met een intensieve stalker.” Deze vrouw, die inmiddels is opgenomen, schreef onder meer berichten dat Bibi plannen zou hebben om haar dochtertje Teddy te vermoorden. „Van de politie moest ik dagelijks de berichten op mijn sociale media bekijken om het dossier over mijn stalker bij te houden. Dat is qua haat nooit meer uit mijn systeem gegaan.”