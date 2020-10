Zoenscène met Selma Blair in Cruel Intentions deed Demi Lovato beseffen dat ze bi was

„Het was toen ik nog jong was en ik had zeker niet Cruel Intentions moeten kijken, maar dat deed ik wel. Het was die scène waarbij ze in het park zoenden”, aldus Demi. In de bewuste scène leert Gellar’s personage van Blair hoe ze moet zoenen.

„Ik had zoiets van ’oh, maar wacht eens even, ik vind dat echt leuk. Ik wil dat proberen.’ En toen ik 17 was, vond ik het ook echt leuk en toen wist ik het.”

De zangeres heeft haar geaardheid daarna niet onder stoelen of banken geschoven, maar was toch verbaasd dat haar fans het niet altijd doorhadden. „Ik heb wel eens nummers over meisjes geschreven waarbij mijn fans dachten dat ze over jongens gingen”, zegt ze. „Ik ben verbaasd dat sommigen van hen er niet achter kwamen dat een paar nummers voor bepaalde mensen waren. Ik deelde het met de wereld, maar toch was het niet helemaal duidelijk waar ik het over had. Muziek was zo mijn veilige plek.”