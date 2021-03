Prins Charles verschijnt voor het eerst in openbaar sinds interview

Het was het eerste openbare optreden van Charles nadat het interview zondagavond in Amerika en maandagavond in Engeland werd uitgezonden. Het werkbezoek was erop gericht Charles te informeren hoe het centrum omgaat met twijfels die mensen hebben over de coronavaccinatie. Maar door de aanwezige media werd Charles vooral gevraagd naar een reactie op het gesprek van Meghan en Harry met Oprah, waarin de hertogin en hertog van Sussex in een twee uur durend gesprek een boekje open deden over de Britse koninklijke familie.

The Telegraph schrijft dat prins Charles geen antwoord gaf op de vraag of hij het interview had gezien. Ook gaf de kroonprins geen antwoord op vragen naar zijn mening over het interview, zag de Britse royalty-verslaggever Roya Nikkhah. Op Twitter schrijft zij dat Charles ervoor koos „om zich te concentreren op het werk en het belang te benadrukken van het uitdelen van het vaccin.”