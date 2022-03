Dolly Parton blijft ongewild toch kans maken op plek in Hall of Fame

Dolly Parton

Dolly Parton blijft, tegen haar eigen wens in, toch kans maken op een plaatsje in de Rock & Roll Hall of Fame. De zangeres liet maandag weten dat zij ’het niet waard’ is om opgenomen te worden in de eregalerij. De Rock & Roll Hall of Fame Foundation vindt dat ’attent’, maar laat Parton toch op de lijst met genomineerden staan.