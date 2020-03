Ali B sluit faillissement niet uit: ’Gecancelde optredens gaan over heel veel geld’

De financiële zorg was het eerste waar zijn vrouw over begon, merkte Ali B op. „Het betekent heel veel. Het gaat niet alleen over mij, maar ik manage een aantal artiesten: Ronnie Flex, Boef, Famke Louise, echt een heleboel artiesten. Alles ligt eruit. Het gaat over heel, heel, heel veel geld.”

De rapper en artiestenmanager relativeert de zaak voor zichzelf. „Ik vind het persoonlijk niet altijd erg, want ik vind mezelf sowieso vaak tot de overbetaalde doelgroep behoren, maar ik moet op een gegeven wel ook alle mensen die voor ons werken betalen. Dat zou op een gegeven moment in gevaar komen.”

Dat zijn bedrijf failliet zou kunnen gaan, sluit hij niet uit. Toch is hij daar niet bang voor. „Ja, maar ik ben nooit bang geweest om failliet te gaan. Maar zodra iemand tegen mij zegt: ’Je mag geen grappen meer maken en geen mensen meer inspireren of geen muziek meer maken’, dan begint mijn echte faillissement.”

Verdere maatregelen heeft hij nog niet genomen. „Het overvalt ons allemaal en ik vraag mezelf af hoe ik erin sta. Ik probeer mensen te inspireren en te laten lachen en te verbinden. Dat deed ik tegen betaling, maar dat kan ik nog steeds als ik geen geld meer krijg.”