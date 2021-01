Ouders Billie Eilish hielpen mee aan nieuwe single

Het eerste deel van het nummer had Billie al in januari 2019 af, maar het duurde nog tot afgelopen zomer tot het nummer dan eindelijk af was. „We kwamen er pas letterlijk vorig jaar op terug. En dat was dus halverwege de quarantaine. We hadden zoiets van: ’Ja, laten we aan dit nummer werken’, want we waren van plan om het in de zomer uit te brengen”, vertelt de 19-jarige zangeres aan Apple Music.

Dat was tevens het moment waarop zangeres Rosalia werd benaderd voor het tweede couplet en de single eindelijk het geluid kreeg waar ze naar zocht. „Maar we hadden nog wel een laatste zin nodig”, vervolgt Eilish.

Toen ze besloot om toch maar alvast de single aan haar ouders te laten horen, vond ze eindelijk de juiste tekst om het nummer mee af te sluiten. „We zaten met de hele familie samen en kwamen allemaal met ideeën, ook mijn vader en moeder. Feitelijk zouden zij dus ook credits moeten krijgen voor het nummer, want we hebben met zijn allen die laatste regel geschreven.”

De slotzin in kwestie is overigens: „You say it to me like it’s something I have any choice in. If I wasn’t important, then why would you waste all your poison?”