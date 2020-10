Tygo Gernandt: ’Charmante rol past beter bij mij’

Tygo speelt in de film een datingcoach die het personage van Jim Bakkum op weg helpt in de liefde. „Ik ben blij dat ik hiervoor gevraagd ben”, zegt de acteur in Veronica Magazine. „Volgens de regisseur bén ik dit gewoon. Dit is voor mij voor het eerst dat ik de mooie, lieve man speel.”

Volgens Tygo past deze rol veel meer bij hem. „Ik hou heel erg van mensen. Ik ben een sociaal dier, een knuffeldier. Mensen zijn vaak verrast bij mij: ’Hè,is-ie zo lief ?’ Door die rotkop denken ze altijd dat ze geen gesprek kunnen aanknopen, maar als ik dan drie lieve zinnen zeg, zijn ze helemaal verbaasd.”