Phil Collins maakt het goed ondanks mobiliteitsproblemen

"Zoals jullie weten, is Phil veel immobieler dan vroeger, wat jammer is", zei Rutherford donderdag in BBC Breakfast. "Hij zit nu prima thuis, genietend van het leven. Hij heeft de afgelopen jaren zo hard gewerkt."

De 72-jarige Collins sukkelt al jaren met zijn gezondheid. Daardoor moest hij in eerste instantie het drummen opgeven en had hij later een wandelstok nodig. Tijdens concerten bleef hij de laatste jaren zitten op een stoel.

Vorig jaar nam Collins afscheid van het muzikantenbestaan na een laatste tour met Genesis.