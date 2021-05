Slotakkoord voor millenialreeks ’The bold type’

Van onze redactie RTV

De reeks over drie twintigers startte in 2017 in de VS op een zender die zich richt op jongeren. The bold type werd voor de Nederlandse kijker opgepikt door achtereenvolgens Prime Video en Videoland. De grotere streamingdienst Netflix lanceerde de eerste vier seizoenen van de serie afgelopen maart.

Vriendinnen in New York, dan is de vergelijking met Sex and the city al snel gemaakt. Maar er zijn meer verschillen dan overeenkomsten. Er is uiteraard seks in The bold type, met drie millenial-hoofdpersonen en hun zoektocht naar de liefde. De basis van hun vriendschap is het tijdschrift waar Kat, Jane en Sutton werken: Scarlet. Daar worden ze met raad en daad bijgestaan door hun hoofdredacteur Jacqueline Carlyle, door de makers neergezet als een soort ’über-powervrouw’.

De serie is, voor wie nog even visioenen had van Carrie Bradshaw en haar kompanen, dan ook helemaal naar de tegenwoordige tijd getrokken.

De jonge vrouwen zijn niet alleen gezellig bezig met sociale media-strategieën uitrollen, verhalen schrijven, modeshoots organiseren en daarna het nachtleven onveilig maken: ze krijgen te maken met tegenslagen en wijze levenslessen. Waarbij de politieke correctheid er in sommige situaties vanaf druipt. Maar over het algemeen kijkt The bold type lekker weg, met een extra hoofdrol voor de soms oogverblindende outfits. In Nederland is het laatste seizoen (bestaande uit zes afleveringen) nu te zien bij Videoland.