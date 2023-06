Sarah Ferguson ’ontzettend ontroerd’ dat kleinkind naar haar vader is vernoemd

Ⓒ ANP/HH

Sarah Ferguson heeft een traantje weggepinkt toen haar dochter Eugenie haar vertelde dat ze haar tweede zoon zou vernoemen naar Fergie’s vader. „Ik was ontzettend ontroerd”, zegt de hertogin van York in de podcast Tea Talks with the Duchess & Sarah. „Ik vond het zo lief, ik moest er natuurlijk om huilen.”