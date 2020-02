De leukste films voor kinderen

Neem nou De Grote Slijmfilm. Daarin bindt YouTube-idool Bibi de strijd aan met een doortrapte Speelgoedbaas, die dat kleverige goedje wil laten verbieden en daar aanvankelijk ook nog in lijkt te slagen.

Voor jonge paardenmeisjes en -jongetjes is er Prinses Emmy, een tekenfilm over een dametje van koninklijke bloede met wel een heel bijzondere gave: zij kan praten met haar vierbenige vrienden. De viervoeters in het eveneens getekekende avontuur Jacob, Mimmi en de pratende honden hebben trouwens ook hun bekkie bij zich. Waarbij handen en poten ineen worden geslagen om een stadspark te redden van bebouwing.

Domme boeven en een ondeugende held met een gouden hart komen tegenover elkaar te staan in Kruimeltje en de strijd om de goudmijn. Terwijl de razendsnelle egel Sonic uit het gelijknamige computerspel nu ook een naar hem genoemd bioscoopavontuur beleeft.

Misschien moeten we voor de flitsende egel uit Sonic wel even een leuke date regelen met de titelheldin uit Spike: klein, dapper en een al even stekelig type. Wanneer watertekort de dieren van het bos bedreigt, besluit zij koppig dat ze iedereen zal redden.

Nóg kleiner zijn de insecten die in Minuscule 2 over het witte doek kruipen en kriebelen. Knappe digitale animatie van Franse origine, waarbij dit keer de tropen worden aangedaan. Jeuk gegarandeerd!