’Steenrijk, Straatarm’-ster overlijdt kort na uitzending

De twee werden destijds overspoeld door reacties van mensen die ontroerd raakten door het sympathieke stel, dat na afloop stelde er drie lieve vrienden bij te hebben gekregen: de mensen met wie zij een week lang van leven hadden geruild. Op de heruitzending van gisteren kwamen opnieuw veel reacties, maar voor hen had Maria een buitengewoon schokkend bericht: de afgelopen nacht is Frans in zijn slaap overleden.

Maria zegt: „De uitzending destijds bleef voor ons niet zonder gevolgen. Mijn moeder, in wier huis wij woonden, ging heel moeilijk doen. Op stel en sprong moesten we eruit. Daar hebben we een rechtszaak over gevoerd die we hebben gewonnen, afgelopen woensdag konden we er weer in terecht maar meteen werden er nieuwe eisen gesteld. Frans zakte in elkaar toen hij die brief las. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, helemaal binnenstebuiten gekeerd en met de verzekering dat er niets aan de hand was, kreeg ik hem weer mee naar huis. Gisteravond keken we dat programma terug en nu is hij er ineens niet meer… Het is verschrikkelijk, zijn lieve hart heeft het alsnog begeven.”

De Brabander werd bekend als ’modern klassieke’ schilder, bekend van Parijse taferelen, portretten in opdracht en vooral schilderijen van vrouwen. De mooiste zijn in een lijvig boek verzameld.