’Optreden levert Lewis Capaldi mogelijk onherstelbare gezondheidsschade op'

Capaldi (26) bevestigde vorig jaar september dat hij het syndroom van Gilles de le Tourette heeft, een neuropsychiatrische aandoening die gepaard gaat met moeilijk te beheersen fysieke en verbale tics. In een interview met The Times onthult Capaldi dat uitgerekend het maken van muziek de belangrijkste trigger is voor zijn aanvallen.

Hierdoor verkeert Capaldi naar eigen zeggen in een ’rare situatie’ omdat optreden hem ook veel brengt. Hij wil ondanks de belemmerende tics het bijltje er nu nog niet bij neer gooien, maar: „Als het zover komt dat ik mezelf schade toebreng, stop ik. Ik vind overdrijven verschrikkelijk maar het is een zeer reële mogelijkheid dat ik hierdoor muziek moet opgeven.”

Vertigo

Het nieuws volgt kort na de onthulling dat Capaldi ook kampt met aanvallen van vertigo. Deze ernstige vorm van draaiduizeligheid wordt veroorzaakt door een verstoring van het evenwichtsorgaan. Hij gaf al aan om te leren hoe hij met deze nieuwe medische kwestie om moet gaan.

Capaldi brak in 2019 door met de wereldhit Someone you loved en ook zijn debuutplaat Divinely uninspired to a hellish extent werd in grote delen van de wereld een succes. In mei verschijnt zijn tweede album Broken by desire to be heavenly sent.