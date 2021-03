TVOH-kandidaat Hanin (18) wordt mogelijk het land uitgezet

Dat vertelde Martijn Krabbé vrijdagavond in de talkshow Beau. „Ze verblijft nu al een poosje in een AZC in Ter Apel. Er zijn allemaal bureaucratische hobbels voor haar verblijfsvergunning en ze heeft een negatief antwoord gekregen”, aldus de presentator.

Er bestaat een kans dat Hanin toch in Nederland mag blijven, vertelt Krabbé. „Je kan het meerdere keren aanvragen, dan ga je in hoger beroep.”

Het lastige aan Hanins situatie is volgens TVOH-winnaar Dani, die ook te gast was in de talkshow, dat zij vanuit Syrië eerst naar Venezuela is gegaan en vervolgens terugging naar Syrië. Nederland is dus niet het eerste land waar ze naartoe vluchtte. „Ze moet nu bewijzen dat ze geen verblijfsvergunning heeft van Venezuela. En dat zou lastig zijn, omdat het daar ook onwijs onrustig is.”

Met haar vertolking van Let it be tijdens de audities van The voice of Holland maakte Hanin grote indruk op de coaches van de talentenjacht.