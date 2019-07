Shannen Doherty in Riverdale-ode Luke Perry

De ode aan Luke, die in de serie te zien was als Fred Andrews, moest volgens uitvoerend producent Roberto Aguirre-Sacasa zo speciaal mogelijk worden. „Daarom vroegen we Shannen voor deze cruciale en super-emotionele rol. Ze las het script en zei gelijk ja. Het gaat veel indruk maken.”

Eerder werd al bekend dat de eerste aflevering van het vierde seizoen, die in het najaar wordt uitgezonden, de titel ’In Memoriam’ krijgt. Hoewel Luke overleed terwijl de derde reeks werd uitgezonden, kozen de makers er bewust voor pas in een nieuw seizoen aandacht te besteden aan zijn dood. „We wilden Luke en Fred echt eren en we wilden dat het een opzichzelfstaande en erg emotionele aflevering zou worden die gefocust is op wat het personage betekende voor deze groep mensen.”