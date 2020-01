Waarom blijft HIJ ’Charles de Zwijger’?

Terwijl koningin Elizabeth zich heeft uitgelaten over de situatie rondom kleinzoon Harry en zijn vrouw Meghan, blijft prins Charles zwijgen. Ⓒ ANP

Zelfs KONINGIN ELIZABETH heeft zich uitgelaten over de toestand rond kleinzoon PRINS HARRY en zijn MEGHAN die, wat haar betreft, ’geliefde leden van de familie zullen blijven’. Des te opmerkelijker is het dat de man die het dichtst bij hen staat, PRINS CHARLES, steeds is blijven zwijgen. Het lijkt erop dat Harry’s vader, later deze week, niet om een commentaar heen kan...