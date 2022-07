Lekkere nieuwe Van Riessen voor in de vakantiekoffer

Allerlei figuren duiken op: Evie’s ex, politieman Thomas om mee te beginnen. Maar ook haar collega Maarten, die haar heeft gestalkt. Meer en meer leren we ook over de groeiende rol in het geheel van Abo, een Syrische vluchteling.

Amsterdamse politie

Joop van Riessen schrijft als altijd vlot, heel leesbaar, informatief en vaak geestig. De vroegere hoofdcommissaris van de Amsterdamse politie weet bijvoorbeeld van zijn heldin Anne Kramer een boeiende vrouw te maken, kundig, maar ook geregeld knap irritant. Zelfs haar los-vaste vriend Maurice (een vermaard voormalig crimineel) moet zich nogal eens verbijten.

De no-nonsensstijl van de auteur komt het best tot zijn recht als het gaat over Anne’s team: de politiemensen Dirk en Jaap, en in dit geval in het bijzonder het stel Lieke en Jolanda. Maar ook in de confrontaties in de top: de aloude vete tussen Anne en hoofdofficier Van Bree, het verdere gesoebat en geduik van hoge ambtenaren die uit de vuurlinie willen blijven, maar tevens willen scoren.

Pandemie

Ten slotte heeft Van Riessen ook hier weer de actualiteit in het verhaal verweven. Zo is er een rol voor corona, in het overvolle AMC bijvoorbeeld. ,,De pandemie maakte van mensen wilde beesten”, noteert hij. En de hel van het Syrië van Assad wordt felrealistisch geschilderd als Anne daar op missie gaat. Dit is gewoon een lekkere thriller voor tijdens de vakantie.

Bertjan ter Braak

✭✭✭✩ (3,5 sterren)