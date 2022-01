Premium Het beste van De Telegraaf

’Naar het paradijs’: Bij vlagen briljant experiment

— Wat: roman — Wie: Hanya Yanagihara — Uitgever: Nieuw Amsterdam

Hanya Yanagihara, die met Een klein leven een overrompelende bestseller schreef over vier studievrienden in New York, overdondert opnieuw met Naar het paradijs. In deze lijvige roman, die eigenlijk uit drie boeken bestaat, worden diverse versies van Amerika, gecompliceerde familieverhoudingen, raciale ongelijkheid en een rampscenario van een eindige wereld met elkaar vermengd. En dat in verschillende tijdsgewrichten: verleden, heden en toekomst. Ambitieus, absoluut, maar tegelijkertijd blijft het allemaal wel erg verstandelijk.