Demi Lovato onder vuur na gebruik logo lightdrankje

Demi, die onlangs aangaf de persoonsvormen ’hen’ en ’hun’ te gaan gebruiken, haalde twee maanden geleden op Instagram uit naar een ijszaak in Los Angeles waar de muzikant suikervrije snacks in de etalage zag liggen. Het bedrijf zou daarmee eetstoornissen in de hand werken. Nadat de zaak hen erop had gewezen dat zij het speciale assortiment mede hebben voor klanten met diabetes en anderen aandoeningen, bood Demi halfslachtige excuses aan.

Nu er een foto is opgedoken van Demi met een microfoon in hun hand met het logo van het lightdrankje erop, krijgt de artiest ervan langs op sociale media. Demi „valt de dieetcultuur aan tenzij die dieetcultuur haar zakken vult”, schrijft iemand daar bijvoorbeeld.

De woordvoerder van Demi laat desgevraagd aan de New York Post weten dat de foto is genomen ter promotie van de iHeart Music Awards en dat die organisatie verantwoordelijk was voor het plaatsen van het logo. Ook laat het team van de artiest weten dat Demi „al weken geleden excuses heeft aangeboden voor hun uitspraken en zich nu richt op hun werk om meer aandacht te krijgen voor eetstoornissen en voor Pride.”