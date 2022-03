Zangeres Eva Simons moeder geworden van eerste kind

Het was een zware bevalling voor de zangeres. „Drie dagen die eeuwig leken te duren en op het moment dat ik dacht dat we het niet gingen redden, had God een ander plan.” Simons is dankbaar dat alles goed is gekomen. „Wat een geweldig team van specialisten om ons heen. We waren gezegend dat zij er waren op dit ontzettend belangrijke moment in ons leven.”

Ze sluit het bericht af met: „Mijn lieve meisje, Rosie Nova, je bent nu al het beste wat ons ooit is overkomen. Bedankt dat je mij als moeder hebt gekozen.”

Eind vorig jaar gaven de zangeres en haar vriend Sebastiaan Zwarts elkaar nog het jawoord. De twee zijn sinds 2019 samen.