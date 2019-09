Paul de Leeuw over de crematie van zijn poes

Als Wilfred een fragment laat horen van de afgelopen uitzending, is steeds een rommelig geluid op de lijn hoorbaar, waarop de Genee aan De Leeuw vraagt wat hij toch aan het doen is. „Ja dat wil je niet weten”, zegt hij wat ongemakkelijk. „Ik ben gewoon... Nee dat ga ik niet zeggen.” Maar na enig aandringen wordt duidelijk wat er aan de hand is. „Ik heb de urn van mijn poes opgehaald”, legt hij uit. .

En terwijl in de studio eerst nog wordt gelachen, blijkt het geen grapje te zijn. „Onze poes is overleden. De urn zet ik nu net op het keukenblad met een kaarsje”, legt hij uit. Wilfred vraagt direct of hij niet beter op een ander moment terug moet bellen, maar dat vindt De Leeuw niet nodig. Sidekick Niels van Baarlen vraagt zich hardop af dat er ’toch helemaal niet veel van een poes afkomt?’ „Dat maakt toch niet uit?”, reageert Paul direct. „Het is toch een urntje. Die poes is zondag overleden, dat is heel vervelend. Hij had hartfalen, dat is heel naar. Hij had een vergrote hartkamer, ik wist niet dat poezen dat ook hadden. Het was echt heel mis.” Hij legt uit dat hij de poes op aanraden van de dierenarts heeft laten inslapen.

Wanneer Rick Romijn stelt dat het een erg lastige beslissing is om een huisdier in te laten slapen, reageert De Leeuw ad rem. „Ja met mensen is dat minder lastig!”, grapt hij tot groot vermaak van de mannen in de studio.

Ook legt hij uit dat je als eigenaar van ’grotere huisdieren’ vervolgens de keuze krijgt of je het dier alleen wilt laten cremeren of samen met andere dieren. Paul koos ervoor zijn poes Dolly alleen te laten cremeren. „Hij heeft een solocrematie gehad en ik heb haar net opgehaald!”, gaat hij verder. „Dus dat was ik aan het doen jongen!”, concludeert hij.