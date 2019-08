Fergie steunt Andrew in EPSTEIN-zaak

Het lijkt erop dat ook Sarah Ferguson vierkant achter prins Andrew blijft staan. Ⓒ Hollandse Hoogte

De Britse PRINS ANDREW houdt zijn adem in en moet alle ontwikkelingen in de zaak van zijn vriend JEFFREY EPSTEIN op de voet volgen. Dat doet de tweede zoon van KONINGIN ELIZABETH, wiens naam wordt genoemd in het seksschandaal van de Amerikaanse zelfmoordmiljardair, in de besloten en veilige omgeving van het koninklijke ’buiten’ Balmoral.