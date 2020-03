Radio 538 kijkt naar alternatieve scenario’s voor Koningsdagfeest

Een woordvoerder van het radiofeest laat in een reactie weten de richtlijnen van het ministerie van Volksgezondheid te volgen. „We houden de berichtgeving en de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.”

Dit jaar staan er optredens gepland van onder andere Kraantje Pappie, Davina Michelle, Suzan & Freek en Snollebollekes. Het feest is te volgen op de kanalen van Radio 538 (radio, tv en online).

Radio 538 organiseert het evenement voor de zevende keer op de verjaardag van koning Willem-Alexander. Op het Chasséveld in Breda is plek voor 40.000 feestvierders. Het festival is nog niet uitverkocht.