Modeontwerper Jean Paul Gaultier stopt

„Deze show die mijn 50-jarig jubileum viert, zal ook mijn laatste zijn”, aldus Gaultier. „Het wordt een mooi feestje met veel van mijn vrienden en we gaan veel plezier hebben tot heel, heel laat.”

Hoewel de Fransman zelf afscheid neemt van zijn modehuis, gaat het bedrijf wel door zonder hem. „Ik heb een nieuw concept, maar daar vertel ik jullie later over.”

Gaultier startte zijn modelabel in 1982 en was van 2003 tot 2010 ook creatief directeur van de vrouwencollectie van Hermès. De couturier werkte samen met alle grote sterren. Een van zijn bekendste ontwerpen is de bustier met puntige cups die Madonna in 1990 droeg tijdens haar Blond Ambition Tour.