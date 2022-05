Wende Snijders speelt belangrijke rol in ontwikkeling S10

„Zij zijn allereerst twee mensen die mij heel erg zien en heel erg vieren hoe ik ben. Dat is voor mij heel belangrijk”, vertelt S10, die dinsdag in de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival uitkomt. „Zij hebben me ook heel erg geleerd om ervoor te gaan, maar ook om er te zijn. Want als je er al bent, kan je er net zo goed ook zijn. Dat is iets wat ik tot nu nooit echt heb gedaan.”

S10 ’vloog’ soms weg tijdens haar optredens, zo legt ze uit. „Dan stond ik op het podium en dacht ik aan duizend andere dingen, maar ik dacht nooit aan wat ik zong of wat ik vertelde. Ik vloog gewoon zo snel mogelijk weg, want dan hoefde ik daar niet te zijn.” Snijders, die een soort mentor voor S10 is geworden, en ook Van Ransbeek hebben daarin voor een ommekeer gezorgd.

Liefdevol

„Ik neem mezelf nu veel serieuzer. Dan hangt er ook veel meer vanaf, dan doe ik ook iets”, zegt S10. Volgens haar belooft het wat voor haar concerten na het songfestival. „De afgelopen jaren heb ik mensen weten te raken zonder er te zijn, dus dan lijkt het me heel bijzonder om te zien wat er gebeurt als ik er wel ben.”

Volgens S10 kan Snijders streng zijn. „Maar wel op een liefdevolle manier. Zij kan gewoon letterlijk aan mijn ogen zien of ik er ben of niet. Dan kan ze echt zeggen van: ’nee, nu ben je er niet’ of ’nee, je doet alsof’. Ik vind het heel bijzonder dat ze dat aan mij kan zien.”

Snijders is niet meegereisd naar Turijn, maar Van Ransbeek is door AVROTROS aangesteld als creative supervisor. Hij heeft samen met S10 het concept van de act bedacht en houdt toezicht op het creatieve proces. Hij is tijdens het songfestival een grote steun voor de zangeres. „Met Wouter spar ik gewoon het meeste over de performance. Na de repetities zochten we elkaar ook even op en keken we nog even waar het nog beter kon. Hij is echt een grote steun voor me.”