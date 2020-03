Snacks, tv en contact met de kinderen: de privileges van verkrachter Weinstein

Het lachen zou Harvey Weinstein intussen vergaan zijn, maar de veroordeelde verkrachter heeft niet te klagen over luxe in zijn ziekenhuiskamer waar hij eigenlijk in een benauwde gevangeniscel had moeten zitten Ⓒ Hollandse Hoogte

Hij zou al een week in de hardste gevangenis van Amerika, Rikers Island, moeten brommen, maar Harvey Weinstein blijkt gewoon in een leren stoel voor de buis te zitten in het ziekenhuis in New York. Een week geleden werd hij door een 12-koppige jury veroordeeld voor aanranding en verkrachting. Een insider van het ziekenhuis doet een boekje open over het comfortabele leventje van Weinstein in het hospitaal.