Zo viel Bertrie bij GTST voor Dorian: ’Ineens waren we verliefd’

Door Frank Waals Kopieer naar clipboard

Bertrie en haar vriend Dorian Bindels. „Trouwen, kinderen krijgen, met hem wil ik dat allemaal doen.” Ⓒ ANP/HH

Goede Tijden, Slechte Tijden-actrice Bertrie Wierenga gaat terug naar haar roots. Met een hoofdrol in de musical De Tocht en in het tv-evenement The Passion schittert ze in Friesland. Maar Bertrie heeft inmiddels haar hart verpand aan en ín de Randstad, waar ze samenwoont met haar soapcollega Dorian Bindels. „Op een dag zei hij tegen me: ’Verdikkeme, ik ben verliefd’.”