Queen hoopt dat ’iedereen straks trots kan zijn’

Elizabeth zei het volk toe te spreken in een tijd van „ontwrichting die voor sommigen veel verdriet veroorzaakt.” Ook haalde ze de zware financiële gevolgen en de „enorme veranderingen” voor veel mensen aan.

„Samen pakken we deze ziekte aan en ik wil u geruststellen dat als we eensgezind en vastberaden blijven, we dit virus overwinnen.” Verder zei Elizabeth te hopen dat iedereen „de komende jaren trots kan zijn op de manier waarop deze uitdaging is aangegaan.” Elizabeth zei ook dat de coronacrisis zal laten zien dat de huidige generatie Britten net zo sterk is als voorgaande generaties.

Het gebeurt niet vaak dat de Queen, die al 68 jaar regeert, het volk toespreekt. Afgezien van de jaarlijkse kersttoespraak kwam dat pas vier keer eerder voor. Dat gebeurde tijdens de Golfoorlog in 1991, bij het overlijden van prinses Diana (1997) en Elizabeth’s moeder (2002) en tijdens haar diamanten jubileum in 2012.

In Groot-Brittannië zijn vooralsnog bijna 48.000 mensen besmet geraakt met het coronavirus. Bijna 5000 mensen stierven aan de gevolgen.