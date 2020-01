Jury in rechtszaak Harvey Weinstein geselecteerd

De jury bestaat uit zeven mannen en vijf vrouwen. Twee vrouwen en een man zijn reservejurylid. Het vaak langdurige selectieproces duurde in totaal tien dagen.

Nu is gekozen wie zich over de schuld of onschuld van Weinstein gaan buigen, kan de zaak in New York echt van start gaan. De openingspleidooien van de advocaten zouden volgens planning woensdag beginnen.

De gevallen producent wordt door tientallen vrouwen beschuldigd van seksueel wangedrag. Tijdens de zaak in New York komen die van twee vrouwen aan bod. Weinstein zou een levenslange gevangenisstraf kunnen krijgen als hij schuldig wordt bevonden.