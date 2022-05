Premium Het beste van De Telegraaf

Boekrecensie ’Waarom vogels’ Edzard Mik schrijft over ongrijpbaarheid van de liefde

— Wat: roman — Wie: Edzard Mik — Uitgever: Querido — ✭✭✭✩ (3,5 sterren uit 5)

Door Lies Schut

Over liefde gaat de nieuwe roman van Edzard Mik. Maar Waarom vogels gaat ook over de ongrijpbaarheid daarvan. Vluchtig, onvoorspelbaar, hartverscheurend: in allerhande gradaties hebben de uiteenlopende personages in deze elfde ‘Mik’ elkaar lief, kijken ze naar elkaar om en hebben ze een passie voor de natuur. Een eenduidige plot is er niet, maar de manier waarop de romancier zijn onderwerp ‘bezingt’ is fraai.