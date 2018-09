Actrice Margulies ontkwam aan Seagal en Weinstein

Margulies was 23 jaar toen een vrouwelijke castingdirecteur haar naar het appartement van Seagal stuurde voor het lezen van een scène. Het was tien uur ’s avonds. Volgens Margulies beloofde de castingdirecteur zelf ook aanwezig te zijn, wat voor haar reden was uiteindelijk in te stemmen met de afspraak. Maar toen de actrice arriveerde, was ze alleen met de filmster.

„Ze heeft me bewust bedrogen”, zegt Margulies over de vrouw die de auditie regelde. „Het werd al snel een bedreigende situatie. Hij zorgde ervoor dat ik zijn pistool zag. Ik kwam er ongedeerd uit, maar ik heb me daarvoor in allerlei bochten moeten wringen.” Volgens haar gebruikte Seagal dezelfde tactiek als die waarvan Weinstein beschuldigd wordt: „Het start altijd met het willen geven van een massage.”

Weinstein

Een aantal jaar later, in 1996, werd de actrice uitgenodigd voor een ontmoeting met Harvey Weinstein. „Een vrouw bracht me naar het hotel en beloofde me dat ik na de kennismaking een screentest kon doen voor een rol, mogelijk een prijswinnende rol, in een grote film.” Maar door haar eerdere ervaring was ER’s co-star van Clooney al voorzichtig. „Ik zei dat ik er niet alleen heen zou gaan. Ze ging pas mee toen ze doorhad dat ik anders echt naar huis zou gaan.”

„Weinstein opende de deur in een badjas. Ik kon zien dat er kaarsen aangestoken waren in de kamer en er was een diner voor twee. Toen ik me naar die vrouw omdraaide, haalde ze haar schouders op, alsof ze wilde zeggen: ’Wat kan ik eraan doen?’” Op het zien van de twee samen, leek Weinstein ’furieus’. „Hij wenste me een goede auditie en gooide de deur dicht. Ik kreeg de rol niet.”

’Seksspeeltje’

De actrice laat weten dat ze zich door alle beschuldigingen van de laatste tijd realiseerde dat zij haar ervaringen al die tijd onder het tapijt had geveegd. „Je laat het gaan en denkt: ’Tja, dat is nu eenmaal Hollywood’”. Het zit haar dwars dat andere vrouwen in de industrie een rol speelden in haar gevaarlijke situaties. „Ook deze mensen zijn verantwoordelijk. Zij leidden me naar het hol van de leeuw.”

Waar Weinsteins jarenlange seksuele intimidatie jegens een groot aantal actrices pas vanaf oktober dit jaar aan het licht kwam, heeft Steven Seagal al jaren een reputatie van onbetamelijk gedrag. Actrice Jenny McCarthy vertelde in 1998 al dat ze bij een auditie vertrokken was nadat Seagal erop gestaan had dat ze zich uitkleedde. In 2010 klaagde zijn voormalige assistente hem aan met de woorden dat hij haar ’gebruikt had als een seksspeeltje’. Later liet de assistente de aanklacht om onbekende redenen vallen. In oktober van dit jaar verklaarde actrice Lisa Guerrero dat ze in 1997 herhaaldelijk onder druk was gezet om in haar eentje een auditie te doen bij Seagal thuis.