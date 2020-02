Orlando Bloom past verkeerd gespelde tattoo aan

Op zijn arm moesten de naam, geboortedatum en -tijdstip in Morsecode staan, maar een oplettende volger wees hem gelijk op de fout. Doordat een puntje was weggevallen, stond er Frynn. Dat is nu aangepast. „Het is eindelijk goed gegaan. Hoe maak je zo’n fout? #pinterestfail”, schrijft de acteur bij zijn ’nieuwe’ tattoo.

Tatoeëerder Balazs Bercsenyi zegt op Instagram dat Orlando het plaatje inderdaad van Pinterest had gehaald. „We hebben nu het ontbrekende puntje toegevoegd en ook nog een kleine tattoo gezet ter nagedachtenis van zijn hond Sidi. Conclusie: vertrouw nooit op wat je klanten vinden op Pinterest.”