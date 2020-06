Rob Dekay en vriendin uit elkaar

De twee zijn als vrienden uit elkaar gegaan. „Ze is en blijft belangrijk voor mij”, vertelt de zanger in LINDA. „Ik heb er wel verdriet van hoor. Ik had het haar en mezelf gegund dat het was gelukt. Blijkbaar ben ik niet in de wieg gelegd voor een traditionele relatie.”

Dekay zegt met zijn bestaan als zanger veel tijd voor zichzelf nodig te hebben. „Dat is lastig als je partner een reguliere baan heeft. Je weet nooit hoe het loopt, maar één vrouw voor de rest van mijn leven, ik denk niet dat dát het gaat worden.”

Dekay werd bij het grote publiek vooral bekend door zijn deelname aan Wie is de Mol? waar hij de Mol bleek te zijn.