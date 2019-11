Britse sterren laten zich lenen voor klimaatactivisme

Bekende en onbekende Britten spreken in de film, geschoten in zwart-wit, direct in de camera. „We eisen dat we worden betrokken in de besluitvorming”, zegt Ellie Goulding bijvoorbeeld. Carter, bekend van onder meer The Golden Compass en van zijn rol als Carson in Downton Abbey, vraagt om training voor jongeren en hernieuwde training voor ouderen ’om gezamenlijk een nieuwe start te kunnen maken’.

De korte film is ontwikkeld door Richard Curtis. Hij is onder meer bekend als scriptschrijver van Blackadder, Four Weddings and a Funeral en Notting Hill.

De activisten van Extinction Rebellion gaan wereldwijd de straat op voor een ander klimaatbeleid. In Nederland trokken zij onder meer de aandacht via blokkades in Amsterdam. In Londen pakte de politie half oktober al meer dan 1400 demonstranten op na confrontaties tussen hen en de politie. Onder meer een demonstratie bij de Londense metro liep totaal uit de hand toen actievoerders het metroverkeer blokkeerden.

