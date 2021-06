Ali-Ben Horsting speelt een held op sokken met cowboyhoed

V.l.n.r.: Leo (Ali-Ben Horsting), Robin (Titus Boonstra), Bert (Fahd Larhzaoui) en Harrie (Iwan Walhain) klagen wat af. Ⓒ Foto Bart Grietens

Iedere zaterdag hangt de grootsprakige Leo samen met drie vrienden in hun clubhonk, waar ze zich verkleden als stoere cowboys en klagen over hun (ex)vrouwen, hun werk en het leven in het algemeen. Verongelijkt zoeken ze steun bij elkaar tegen die oneerlijke, grote, boze buitenwereld.