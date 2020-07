Maroon 5-bassist Mickey Madden opgepakt voor huiselijk geweld

Madden is inmiddels weer vrijgelaten, nadat hij een borgtocht van 50.000 dollar had betaald.

Een woordvoerder van de band liet weten dat ze geschokt zijn door het ’teleurstellende nieuws’, en zeggen de zaak zeer serieus te nemen. In de tussentijd willen ze de betrokkenen de ruimte geven om eruit te komen.

Het is niet de eerste keer dat Madden is gearresteerd. In 2016 werd hij opgepakt omdat hij cocaïne zou hebben verhandeld.

29 september moet de bassist voor de rechtbank verschijnen.