Rechtszitting KINK over FM-frequenties verplaatst naar 9 mei

De radiozender stapte eind vorige maand naar het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBb) om sneller een uitspraak te krijgen over de veiling van de zenders. Eerder ging de radiozender voor alternatieve muziek al in hoger beroep tegen het kabinetsbesluit om landelijke licenties voor FM-frequenties te verlengen, maar die zitting zou pas in juni dienen. Om dit proces te versnellen stapte KINK naar het CBb.

De huidige zendvergunningen zouden op 31 augustus 2022 aflopen en daarna volgens de Telecommunicatiewet herverdeeld moeten worden. Het kabinet besloot eerder dit jaar echter om de huidige licenties met drie jaar te verlengen. Het ging om een ’noodverlenging’, zodat radiostations konden herstellen van de lage advertentie-inkomsten in coronatijd. KINK vindt het „buitenproportioneel” om vergunningen die pas in september 2022 aflopen nu al met drie jaar te verlengen. Volgens het station is de advertentiemarkt al geruime tijd „spectaculair aan het herstellen.”