Stalker Drew Barrymore gearresteerd

De lokale politie bevestigt aan entertainmentsite TMZ dat er een lopend onderzoek is naar de man in kwestie, Chad Michael Busto. Volgens de New York Post was hij in Southampton op zoek gegaan naar het huis van Barrymore. Toen hij het huis had gevonden, liep hij haar terrein op, waarop de politie hem arresteerde.

Onlangs had de 48-jarige actrice al last van de stalker. Dinsdag werd Barrymore in allerijl in New York van een podium gehaald en in veiligheid gebracht omdat een man uit het publiek, Busto, naar haar riep en het podium op leek te komen. „Je weet wie ik ben!”, riep hij naar haar. En ook: „Ik moet je zien als je in New York bent.. oké!” De man kon binnenkomen omdat hij een kaartje had gekocht.