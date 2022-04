Westminster Abbey feliciteert Catherine en William met trouwdag

Premium Binnenland

Koning sliep gewoon in Van der Valk in Maastricht: ‘Tussen het klootjesvolk, geweldig toch?’

Geen deftige suite in een kasteel of een peperdure kamer in een luxueus hotel. Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en de drie prinsessen overnachtten voor Koningsdag gewoon in Van der Valk in Maastricht, schuin tegenover de Praxis.