Eddie Murphy uitgemaakt voor slaaf

In het programma grapte Murphy dat als iemand hem dertig jaar geleden had verteld dat hij nu degene zou zijn die een saai huisvaderbestaan leidde terwijl Cosby in de cel zat, hij graag een wedje had gelegd met die persoon. Daarna deed hij kort Cliff Huxtable, Cosby’s personage uit The Cosby Show, na en vroeg in die rol: „Wie is er nu America’s Dad?.”

Zondag reageerde Cosby’s woordvoerder Andrew Wyatt via de Instagramaccount van de gevallen komiek. Hij stelt daarin onder meer: „Meneer Cosby heeft de kleurenbarrières gebroken in de entertainmentindustrie, waardoor zwarte artiesten als Eddie Murphy, Dave Chappelle, Kevin Hart en anderen de kans hebben hun talenten te tonen. Het is treurig dat meneer Murphy zijn glorieuze terugkeer bij SNL gebruikt om zich minachtend uit te laten over meneer Cosby.”

Wyatt vervolgt: „Je zou denken dat meneer Murphy de vrijheid heeft gekregen de plantage te verlaten zodat hij zijn eigen beslissingen kon maken, maar hij heeft besloten zichzelf terug te verkopen en een slaaf van Hollywood te worden.” De zegsman richt zich daarna aan Murphy en vraagt hem een gesprek aan te gaan ’om onze gezamenlijke platformen te gebruiken om de positie van zwarte mensen te verbeteren in plaats van ons allemaal naar beneden te halen’.

Eddie Murphy heeft nog niet gereageerd op de uitlatingen.