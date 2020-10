’MGM overwoog serieus nieuwe Bond aan streaming te verkopen’

Dat meldt vakblad Variety, op basis van eerdere berichten van Bloomberg. De 25e film over 007 zou in eerste instantie in april in première gaan, maar de release werd inmiddels vanwege de coronapandemie meerdere malen uitgesteld. Dit heeft studio MGM al zeker 50 miljoen gekost. Ook de bioscopen zijn erg ontstemd, omdat zij hard op nieuwe content zitten te wachten.

Diverse grote films zijn inmiddels verplaatst naar streamingdiensten, zoals actiefilm Mulan, animatiefilm Soul en komedie Coming 2 America. Op de releaselijst van de bioscopen is inmiddels een stuwmeer van blockbusters ontstaan die moeten worden uitgebracht als de bioscopen weer meer bezoekers kunnen ontvangen. Zo staan in de eerste helft 2021 titels als Fast and Furious 9, The Kingsmen 3 en Top Gun 2 gepland.

Het feit dat Bond niet naar een streamingdienst wordt verplaatst, heeft volgens Variety mede te maken met de grote sponsordeals die aan de film verbonden zijn. Grote partijen als Land Rover, Omega en Heineken hebben enorme bedragen neergeteld om mee te kunnen liften op de publiciteit rond de bioscooprelease van No Time To Die.