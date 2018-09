’Relatie Kendall en Blake wordt serieus’

De realityster was samen met een vriend, terwijl ze ondertussen bewonderende blikken wierp op haar scharrel Blake tijdens zijn wedstrijd. De geruchten gaan dat de twee in een serieuzer stadium komen van hun relatie, al leek Kendall eerder nog alle opties open te willen houden. Een bron vertelde aan US Weekly dat ze inmiddels echt een koppel zijn. „Kendall gaat naar veel van zijn wedstrijden en ze brengen veel tijd samen thuis door als Blake in de stad is.”

Veelzeggend is de aanwezigheid van Blake op het intieme verjaardagsfeest van Kendall afgelopen donderdagavond. Het grootste deel van haar familie was er, en ook haar beste vrienden Younes Bendjima en Hailey Baldwin. En waar haar zwangere zussen Khloe en Kylie het moesten laten afweten, liep Blake Griffin wel het restaurant Petite Taqueria in West-Hollywood binnen, blijkt uit foto’s die website TMZ publiceerde. Weliswaar maakte hij apart van Kendall zijn entree; de twee verlieten het restaurant wel samen.

De relatiestatus komt een maand nadat Kendall claimde weer beschikbaar te zijn. Ze scharrelde al met Blake terwijl ze ook nog contact had met haar ex-vriendje rapper A$AP Rocky, met wie ze afgelopen jaar een korte affaire had.

Goede doel

Overigens vroeg de ster voor haar 22e verjaardag geld voor het goede doel Charity: Water, dat schoon drinkwater voor iedereen nastreeft. „Ik ben gevallen voor dit goede doel en diep onder de indruk van hun werk. Ik heb gedoneerd voor 25 waterbronnen in Ethiopië, waarvan 5000 mensen schoon drinkwater kunnen krijgen”, schrijft ze op de fondsenwerfpagina.

Ze roept anderen dan ook op te doneren voor dit doel. Kris en Kylie Jenner doneerden beiden al 5000 dollar en in totaal staat er nu 52.000 dollar op de teller. Een mooi bedrag, al kostten de met kristallen bedekte kniehoge laarzen die Kendall gisteren naar de wedstrijd droeg - en ze van een foto van die look al 2,5 miljoen likes kreeg - al een fractie daarvan, zo’n 10.000 dollar, wist de Daily Mail.