Runaways-acteur schuldig aan seksuele intimidatie

Volgens documenten die in handen zijn van de LA Times heeft de bond hem laten weten dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan „serieuze misdragingen in overtreding met de gedragscode van SAG-AFTRA.” De bond droeg Pardue op een boete van 6000 dollar te betalen. Deze wordt gehalveerd als de acteur binnen 90 dagen een training volgt over ongepast gedrag op de werkvloer.

De vakbond sprak zich uit na een klacht van één van de actrices. Toen die het andere slachtoffer ter ore kwam, getuigde ze in de zaak. Eén van hen laat in de LA Times weten dat ze liever had gezien dat de vakbond Pardue een schorsing had opgelegd. „Maar dit is een stap in de goede richting. Wat het belangrijkste voor mij is, is dat anderen nu weten dat ze met dit soort klachten naar de bond kunnen stappen en serieus genomen worden.”