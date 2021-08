Katja Schuurman: ’We hebben nooit een open relatie gehad’

Naar eigen zeggen zijn ze meer van het ’samen genieten’. „We hebben nooit een open relatie gehad. In het verleden hebben we het wel eens gezellig gehad met anderen erbij, maar we hebben nooit een relatie gehad in de zin van: ’Jij gaat vanavond naar Chantal toe? Veel plezier!’ Nee, dat lijkt me vrij verschrikkelijk en ik zou dat ook echt niet kunnen en willen”, aldus Katja.

Al lijkt ook dat momenteel op een lager pitje te staan. „Toch hebben we er op dit moment geen behoefte aan. Misschien wel nooit meer. Nee, ik voel er op dit moment helemaal niks bij.” De achterliggende reden? „Ik weet het niet. Het voelt ineens gewoon anders. Misschien komt het door de kleine.”

Ook heeft het stel geen zin meer in feestjes, iets waar ze voorheen altijd van genoten. Katja zegt daarover: „Ik hoop dat we niet meer zo vaak naar festivals en feestjes gaan als dat we gingen. We waren iets te fanatiek aan het feesten en dat gaat altijd ten koste van je rust, gezondheid en zelfs van je geluk. Thuis zijn met de kinderen vind ik op dit moment veel leuker. Tuurlijk vind ik een feestje af en toe heerlijk, maar de juiste balans is essentieel.”